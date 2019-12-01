تشارك وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، في قمة رؤساء الدول والوفود للمؤتمر الخامس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ cop25 المنعقدة يوم 02 ديسمبر 2019 بالعاصمة الإسبانية مدريد.



وتعد هذه القمة هامة لتحقيق التوافق بين الدول المتقدمة والنامية لبذل المزيد من الجهود للتصدي لتأثير التغيرات المناخية، و استكمال دور الجزائر وجهودها للتكيف مع هذه التغيرات ومخلفاتها السلبية والحد منها، هذا وستحرص الجزائر على أن تكون النتائج النهائية للمؤتمر عبارة عن حزمة شاملة عاكسة التوازن بين مصالح ورؤى الأطراف في إتفاق باريس للمناخ حسبما جاء في بيان لوزارة البيئة والطاقات المتجددة.



