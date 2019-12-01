أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن إجراء قرعة دور ربع النهائي ونصف النهائي لمسابقة كاس الاندية الأبطال يوم الأربعاء المقبل بالرياض.

وقال الاتحاد في بيان نشره اليوم الأحد على حسابه في (تويتر) "تجرى الأربعاء المقبل فى العاصمة السعودية الرياض مراسم قرعة دور ربع النهائي ونصف النهائي لمسابقة كاس محمد السادس للاندية الأبطال 2019 / 2020".

واكتمل مؤخرا عقد الأندية المتأهلة من دور الـ16 إلى الدور ربع النهائي للبطولة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدمي مع تبقي مقعد واحد لم يحسم بعد بين فريقي مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي, اللذين اتفقا على إقامة لقاء الإياب بينهما في الـ 16 من ديسمبر الجاري في الجزائر.

وانضم فريق الرجاء البيضاوي وأولمبيك اسفي إلى قائمة الفرق المتأهلة إلى المرحلة المقبلة إلى جانب ناديي الاسماعيلي والاتحاد السكندري (مصر).

كما حجز فريق الاتحاد السعودي مقعده فى ربع نهائي البطولة إلى جانب مواطنه الاتحاد إضافة إلى فريق الشرطة العراقي.