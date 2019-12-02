اشترى صلاح حامد محروس غالي، والد محمد صلاح اللاعب المصري المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، ناديا رياضيا لعب ابنه بين صفوفه في مصر. وكشف ماهر أنور اشتيه، عمدة قرية نجريج بالغربية، مسقط رأس اللاعب، أن والد صلاح اشترى مع شركاء آخرين نادي “عثماثون طنطا”، أحد أندية الدرجة الثالثة، وهو أول ناد لعب محمد صلاح بين صفوفه في مصر، مشيرا إلى أن النادي يعد أحد فروع نادي “المقاولون العرب”، والذي انتقل صلاح للعب بين صفوفه فيما بعد، وانطلق منه رحلته الاحترافية الناجحة. ويقع مقر نادي عثماثون في طنطا بمحافظة الغربية شمالي مصر، وينافس حاليا في دوري الدرجة الثالثة، من أجل الصعود إلى الدوري الممتاز “ب” ويمتلك ذخيرة جيدة من الناشئين في مختلف المراحل العمرية.