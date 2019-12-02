زار وفد إسرائيلي رسمي دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم السبت، لحضور فعاليات دولية. ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة على حسابها الرسمي على “تويتر”، مساء أمس، أكدت فيها أن وفدا رسميا إسرائيليا زار إمارة دبي لحضور اجتماعات المشاركين الدوليين في معرض “إكسبو 2020”. وأفادت الخارجية الإسرائيلية عبر الصفحة المسماة بـ”إسرائيل في الخليج”، بأن الاجتماع يهدف إلى الاطلاع على الاستعدادات الجارية، تمهيدا لانطلاق المعرض في دبي الذي ستشارك فيه إسرائيل. حيث تتطلع إلى عرض آخر ابتكاراتها في جناحها الخاص بالمعرض.