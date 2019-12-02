تمكنت مصالح الأمن بولاية بسكرة، من إلقاء القبض على قاتل حارس المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية بورقلة، وبحوزته السلاح الناري الذي نفذ به جريمته .

وبحسب المعطيات المتاحة فإن الجاني تم توقيفه بولاية بسكرة عندما كان في طريقه إلى ولاية باتنة على متن سيارة.

و لا تزال مصالح الأمن في ورقلة تحقق في ملف القضية التي كشفت عن تفاصيل جديدة منها إصابة الضحية بسبعة رصاصات في صدره أثناء محاولته نزع السلاح من الجاني الذي أطلق النار على زميل الضحية على مستوى أرجله مخلفا له جروح بليغة، اذ من المنتظر أن ينقل هذا الأخير إلى الجزائر العاصمة للخضوع للعلاج.