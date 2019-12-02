* أعلنت هيئة دفاع المتهمين في قضية تركيب السيارات التي أجلت إلى يوم الأربعاء المقبل، مقاطعة الجلسات الى ما بعد الرئاسيات.

اجتمعت هيئة الدفاع فور إعلان القاضي تأجيل المحاكمة الى يوم 4 ديسمبر وتم الاتفاق على مقاطعة كل الجلسات المقبلة وهذا الى ما بعد الرئاسيات المقبلة، وبرر المحامون قرارهم بعدم توفر الظروف الملائمة لاجراءها.

وذهب المحامي عبد المجيد سيليني، نقيب المحامين والمتأسس في القضية، الى أبعد من هذا لما قال "القضية سياسية والأحكام فيها مسبقة، كما أن الأحكام جاهزة".

واقترح المتحدث نقل المحاكمة الى مجلس قضاء العاصمة لأن ما حدث من فوضى اليوم سيتكرر يوم الأربعاء.

* قرر القاضي تأجيل المحاكمة الى يوم الأربعاء 4 ديسمبر.

* محكنة سيدي امحمد تجدد العهد مع شعار "كليتو لبلاد يا سراقين" وعلب الياغورت.

* الصحفيون يحتجون داخل محكمة سيدي امحمد بعد استحالة حضور أغلبيتهم المحاكمة بسبب الزحام وصغر القاعة.

* زحام كبير داخل محكمة سيدي امحمد.

الصورة: محمد الفاتح عثماني "الخبر"

* تم وضع شاشات في بهو محكمة سيدي امحمد لمتابعة أطوار المحاكمة لمن لم يتمكن من حجز مكان داخل القاعة.

* دفاع المتهمين حسب مصادر اعلامية في عين المكان سيطالب بتأجيل المحاكمة لعدة توفر الظروف المناسبة.

* لحظة وصول اامتهمين الى محكمة سيدي امحمد.

* تنطلق اليوم محاكمة المتهمين في ملف تركيب السيارات، من بينهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وأيضا الوزراء السابقون يوسف يوسفي، محجوب بدة وعبد السلام بوشوارب الموجود في حالة فرار.