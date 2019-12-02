* قرر القاضي تأجيل المحاكمة الى يوم الأربعاء 4 ديسمبر.

* محكنة سيدي امحمد تجدد العهد مع شعار "كليتو لبلاد يا سراقين" وعلب الياغورت.

* الصحفيون يحتجون داخل محكمة سيدي امحمد بعد استحالة حضور أغلبيتهم المحاكمة بسبب الزحام وصغر القاعة.

* زحام كبير داخل محكمة سيدي امحمد.

الصورة: محمد الفاتح عثماني "الخبر"

* تم وضع شاشات في بهو محكمة سيدي امحمد لمتابعة أطوار المحاكمة لمن لم يتمكن من حجز مكان داخل القاعة.

* دفاع المتهمين حسب مصادر اعلامية في عين المكان سيطالب بتأجيل المحاكمة لعدة توفر الظروف المناسبة.

* لحظة وصول اامتهمين الى محكمة سيدي امحمد.

* تنطلق اليوم محاكمة المتهمين في ملف تركيب السيارات، من بينهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وأيضا الوزراء السابقون يوسف يوسفي، محجوب بدة وعبد السلام بوشوارب الموجود في حالة فرار.