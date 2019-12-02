كشفت شركة اتصالات الجزائر عن إطلاق عروض ترويجية جديدة للزبائن الخواص المشتركين في خدمتي "أديسال" و"فيبر".

وأوضح بيان الشركة، أن هذه العروض تتمثل في:

- منح هدية بقيمة 000 1 دج عن كل تعبئة أو اكتتاب لمدة شهرين بعرض 2 ميغا.

- منح هدية قيمتها 500 1 دج عن كل تعبئة أو اكتتاب لمدة شهرين بعرض 4 ميغا.

- منح 000 2 دج عن كل تعبئة أو اكتتاب لمدة شهرين بعرض 8 ميغا.

- منح 000 5 دج عن كل تعبئة أو اكتتاب لمدة شهرين بعرض 20 ميغا.

- 000 7 دج عن كل تعبئة أو اكتتاب لمدة شهرين بعرض 50 ميغا.

- منح هدية بقيمة 000 10 دج عن كل تعبئة أو اكتتاب لمدة شهرين بعرض 100 ميغا.

أما فيما يخص الزبائن المتعاقدين، فإنهم يستفيدون من 80 % من قيمة الهدية.

وبالإضافة إلى العرض الترويجي الأخر، فإنه يمكن الزبائن من الاستفادة من هدية بقيمة 500 دج، عن كل تعبئة باقتناء بطاقتين من فئة 2000 دج.

وهدية بقيمة 1000 دج عن كل تعبئة باقتناء بطاقتين من فئة 3000 دج.

وسيستفيد الزبائن المتعاقدين على التوالي من هدية قيمتها 300 و800 دج، عن كل تعبئة باقتناء بطاقتين من فئة 2000 و3000 دج.

العروض الترويجية صالحة من 1 ديسمبر إلى 31 ديسمبر 2019.