أمر قاضي التحقيق بمحكمة عين تموشنت، مساء أمس الأحد، بإيداع وكيل الجمهورية السابق لدى محكمة تلمسان (ب.ق) الحبس المؤقت مع مواصلة التحقيق القضائي بشأنه، حسبما علم اليوم الاثنين لدى مصدر قضائي.

ويتابع الموقوف في قضايا تتعلق أساسا بتهم إساءة استعمال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة والتهديد باستعمال الوظيفة والمساس بالحرية الشخصية للفرد والتحريض على التزوير وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه، مثلما أبرزه ذات المصدر.

للإشارة، فإن ملف المتهم حول للمتابعة خارج إقليم اختصاص مجلس قضاء تلمسان إلى محكمة عين تموشنت تبعا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الإطار.

وقد تم توقيف وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان عن مهامه شهر أوت المنصرم بقرار من وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي وذلك تبعا لأحكام المادة 26 من القانون الأساسي للقضاء بسبب سوء استغلال الوظيفة والخرق العمدي للإجراءات القانونية حيث تم إحالة ملفه للتحقيق.