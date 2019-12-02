برنامج الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 في يومها السادس عشر:

- عبد المجيد تبون ينشط تجمعا شعبيا بولاية سطيف على الساعة الـ 11:00.

- علي بن فليس ينشط تجمعين شعبيين بولايتي مستغانم على الساعة الـ 10:00، وسيدي بلعباس على الساعة الـ 15:00

- عز الدين ميهوبي ينشط تجمعا شعبيا بولاية الجلفة على الساعة الـ 11:00، كما ستكون له نشاطات جوارية ولقاءات مع المجتمع المدني بولاية غرداية (مساء).

- عبد القادر بن ڨرينة ينشط تجمعين شعبيين بغرداية على الساعة الـ 10:00 والمنيعة على الساعة الـ 15:00.

- عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعين شعبيين بولايتي أم البواقي على الساعة الـ 10:00 وخنشلة على الساعة الـ 15:00 .