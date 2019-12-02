تمكنت مصالح الأمن الولائي لوهران من تفكيك شبكة تحترف الإتجار بالمخدرات في عملية مكنت من حجز أزيد من 17 كغ من الكيف المعالج.

وقام أعوان فرقة مكافحة الإجرام بالتنسيق مع الفرقة الثانية للبحث والتدخل التابعتين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن وهران من توقيف أحد أفراد الشبكة في حالة تلبس بصدد إبرام صفقة بيع كمية من المخدرات بإحدى الولايات الغربية المجاورة لوهران حيث تم ذلك وفق رخص تمديد اختصاص صادرة من قبل القضاء وفقا لما أفادت مصالح الأمن بولاية وهران.

ومواصلة للتحقيق في ذات القضية تم توقيف 3 أشخاص أخرين شركاء الموقوف الأول وحجز 17,200 كغ من الكيف المعالج على شكل صفائح الى جانب 3 مركبات سياحية كانت تستعمل في نقل وتوزيع المخدرات وكذا 6 هواتف نقالة ومبلغ مالي من عائدات الترويج يتجاوز 12 مليون دج.

وسيتم تقديم أفراد الشبكة الذين يتراوح أعمارهم ما بين 27 و63 سنة لاحقا أمام العدالة بتهمة تكوين جمعية أشرار والمتاجرة في المخدرات, يضيف نفس المصدر.