سيتم منح رخصة خاصة بالغياب مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية يوم الخميس 12 ديسمبر قصد تمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التصويت بمناسبة الانتخابات الرئاسية.

أوضح بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري اليوم الاثنين، أنه "تبعا لاستدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر يوم الخميس 12 ديسمبر، تمنح رخصة خاصة بالغياب مدفوعة الأجر لفائدة كافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي بما في ذلك المستخدمون باليوم والساعة ".

غير أنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين المذكورة أعلاه --يضيف نفس المصدر-- "اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".