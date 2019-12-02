نظم أساتذة من طور التعليم الابتدائي، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة التربية بالعاصمة، جددوا خلالها تمسكهم بمطالبهم المهنية ودعوا الوزارة الوصية إلى فتح قنوات الحوار معهم.

وفي هذه الوقفة التي تميزت بحضور أساتذة قدموا من عدة ولايات، عبر المحتجون عن "تذمرهم من صمت الوزارة في الرد على انشغالاتهم" في وقت الذي لجأت فيه تنسيقية الأساتذة إلى مقاطعة اختبارات الفصل الأول منذ أمس الأحد.

وفي هذا الصدد، صرح المكلف بالإعلام على مستوى تنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي، موسى سليماني، أن "اللجوء إلى مقاطعة الاختبارات جاء بسبب عدم استجابة الوزارة للائحة المطالب المرفوعة"، مؤكدا تمسك التنسيقية بالحوار للوصول إلى اتفاق بشأن هذه المطالب.

وتتمثل أرضية المطالب في "الالتزام بالمساواة بين أساتذة الأطوار التعليمية الثلاث في الحجم الساعي والتصنيف وكذا مراجعة المناهج التربوية، سواء بإدراج الاختصاص في التعليم الابتدائي لتحقيق الجودة التي تكرسها المعايير الدولية في مجال التربية والتعليم أو مراجعة المقرر الدراسي".

كما يطالب الأساتذة المحتجون بتفعيل المرسوم الرئاسي 266 /14 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 الخاص بالشبكة الاستدلالية ودفع التعويضات بأثر رجعي، إلى جانب المطالبة بحقهم في التكوين.