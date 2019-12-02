أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني،أمس الأحد، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بوهران، حسبما أورده اليوم الإثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالنعامة، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بأربعة قناطير، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا بحوزته 2433 وحدة من مختلف المشروبات بأم البواقي.



في سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، 41 شخصا وحجزت 40 مولد كهربائي و17 مطرقة ضغط وجهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى معدات تفجير وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية، فيما أوقفت مفرزة أخرى بجانت، 19 شخصا وضبطت 04 مركبات محملة بأكياس من خليط الحجارة وخام الذهب.



من جهة أخرى، حجز حراس السواحل خمسة أجهزة لصيد المرجان بطريقة غير شرعية بالقالة، في حين تم توقيف 24 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من غرداية وتبسة