كشفت شبكة "غول" العالمية، عن قرار كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس عدم حضور حفل الكرة الذهبية، والذي سيقام اليوم في "باريس" العاصمة الفرنسية.

وأضافت الشبكة، ان البرتغالي قدم اعتذاره للمسؤولين عن الجائزة بحجة أنه سيحضر حفل "غراند كالتشيو"، حيث سيستلم رونالدو جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن الموسم الماضي.

وكان قد تم نشر صورة مسربة تكشف عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، وهو ليونيل ميسي للمرة السادسة في تاريخه، وجاء رونالدو في المركز الرابع.

ويفضل رونالدو الذهاب إلى حفل يضمن من خلاله الحصول فيه على جائزة.