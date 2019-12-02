سيحرم اللاعبون المنتدبون خلال فترة الانتقالات الشتوية "الميركاتو"، الممتدة من 20 ديسمبر إلى 19 جانفي 2020، من المشاركة مع أنديتهم السابقة أو الجديدة في لقاءات الذهاب للبطولة، حسبما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) على موقعها الرسمي اليوم الاثنين.

وفي مراسلة للفاف بعثت بها إلى الرابطات الكروية، أشارت أن اللاعبين المتنقلين خلال "الميركاتو" سيسمح لهم "بالمشاركة في مباريات الكأس مع أنديتهم الجديدة".

من جهتها، طمأنت الرابطة المحترفة لكرة القدم, الأندية التي يضم تعدادها 27 لاعبا، بأنه سيكون بإمكانهم استقدام لاعبين جدد الشتاء الحالي.

واشترطت الهيئة في نفس البيان أن "الأندية المحترفة التي تمتلك 27 لاعبا يحق لها استقدام ثلاثة لاعبين مقابل تسريح ثلاثة آخرين من تعدادها" وذلك "استنادا إلى القوانين المعمول بها".

في حين أن الفرق التي تحوز على 26 لاعبا ضمن تعدادها يحق لها هي الأخرى انتداب ثلاثة لاعبين جدد، شريطة تسريح لاعبين اثنين على الأقل، وفيما يخص الفرق التي تضم 25 لاعبا سيمكنها استقدام ثلاثة عناصر في حال ما سرحت لاعبا واحدا على الأقل.

أما فيما يتعلق بالفرق التي يضم تعدادها 24 عنصرا أو أقل، فبإمكانها استقدام ثلاث لاعبين جدد دون تسريح أي عنصر من الفريق.