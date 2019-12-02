لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 24 آخرون بجروح في حادثة سير تعرضت لها حافلة بشمال الشيلي، وفقا لما أفاد به جهاز الإنقاذ اليوم الإثنين.

وحصلت الحادثة ليلة الأحد إلى الإثنين حينما حادت عن الطريق بمنطقة تالتال حافلة كانت تربط بين مدينتي أنتوفاغاستا واوفاي، قبل أن تنقلب في منحدر على انخفاض نحو عشرين مترا، بحسب المصدر ذاته.

وغادرت الحافلة التي كانت تقل على متنها خمسين مسافرا إحدى المحطات الطرقية بأنتوفاغاستا مساء أمس.

ونقل رجال الإنقاذ المصابين في الحادث إلى مدينة تالتال ونحو المستشفى الجهوي لأنتوفاغاستا، كما أعلنت السلطات أن التحقيقات جارية للكشف عن ظروف الحادث وتحديد المسؤوليات المتعلقة به.