دعا المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر، عزالدين ميهوبي، اليوم الإثنين، إلى تأسيس قطب وطني ليكون حائط صد بوجه المحاولات الرامية للنيل من الجزائر.

وفي تجمع شعبي بمدينة الأغواط، اليوم الإثنين، دعا عزالدين ميهوبي إلى “ضرورة رص الصف وأكثر حذرا ويقظة لبناء اللحمة الوطنية وإعادة ترميم التيار الوطني للوقوف في وجه الساعين للنيل من وطننا العزيز”.

ودعا، في هذا الصدد، إلى تأسيس قطب وطني مشكل من فعاليات سياسية، وفي مقدمتها حزب جبهة التحرير الوطني، وشخصيات وطنية لبناء جدار صد قوي ضد كل المحاولات الرامية للنيل منه.

كما دعا عزالدين ميهوبي الحضور بالقاعة، ومن ورائهم، كل الجزائريين للرد بقوة على من يحاول النيل من الجزائر من خلال الذهاب بقوة لصناديق الإقتراع يوم 12 ديسمبر قائلا :”أنتم من يملك حق الرد على من يريد المساس بالجزائر يوم 12 ديسمبر، و الذي سيكون يوما تاريخيا لأنه سيكون جسرا حقيقيا للمرور بالجزائر نحو الاستقرار والأمن إن شاء الله”، مبرزا أن “التصويت أكثر من واجب وطني للرد على هؤلاء ومن يريد المساس بأمن واستقرار ومستقبل الجزائر العصية عليهم وعلى أمثالهم”.