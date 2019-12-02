وقع شريف ملال رئيس فريق شبيبة القبائل مع رخروخ لخضر المدير العام لمجمع كوسيدار، عصر اليوم، بمكتب ديوان والي ولاية تيزي وزو على تجديد عقد تمويل مجمع كوسيدار "للكناري" لمدة سنة كاملة في إطار تجسيد قرار الوزير الأول الذي ينص على وجوب تقديم الشركات العمومية الدعم المالي للنوادي المحترفة لكونها تعاني عجزا ماليا يهدد مستقبلها.

وأبدى رئيس الشبيبة شريف ملال لدى تناوله الكلمة خلال حفل تجديد عقد التمويل لو كانت مدة العقد لثلاث سنوات عوض سنة واحدة كما أبدى أمله أن يساهم مجمع كوسيدار في تمويل مركز تكوين اللاعبين الذي تسعى الشبيبة لتجسيده . من جهة أخرى يطير لاعبو فريق شبيبة القبائل، منتصف نهار الأربعاء 4 ديسمبر، إلى تونس تحسبا لمواجهة الترجي التونسي مساء يوم الجمعة برسم الجولة الثانية من دور المجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

رحلة "الكناري" إلى تونس ستكون على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التونسية إنطلاقا من مطار هواري بومدين على الساعة منتصف النهار وربع ساعة و الوصول سيكون على الساعة الواحدة والربع بعد الزوال و سيكون أمام أشبال المدرب الفرنسي للشبيبة فيلود 48 ساعة قبل المواجهة هذه التي سيحتضنها الملعب الأولمبي راديس بالعاصمة التونسية .

واستأنف لاعبو فريق شبيبة القبائل، مساء أمس الأحد، تدريباتهم تحسبا لهذه المقابلة الهامة التي ستجمع الفريق مع الترجي التونسي حامل لقب رابطة أبطال إفريقيا سهرة يوم الجمعة .

بطبيعة الحال أن عناصر الشبيبة التي ستتنقل إلى تونس بكامل تعدادها ستسعى للعودة بنتيجة مرضية بالرغم من صعوبة المهمة هذه بالنظر لقوة المنافس.

للإشارة عينت "الكاف" طاقم تحكيم سنغالي لإدارة المباراة هذه تحت قيادة الحكم الرئيسي مجايت ندياي .