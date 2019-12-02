أفاد المدير الرياضي العام لمولودية الجزائر، فؤاد صخري، اليوم الإثنين، أن المدرب الفرنسي، برنادر كازوني، يحظى "بالثقة الكاملة" من قبل الإدارة، بالرغم من تعادل الفريق بعقر دياره ضد شباب بلوزداد (2-2)، لحساب الجولة الـ 12 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وصرح مسؤول المولودية قائلا : "كل ما قيل حول نيتنا بتسريح كازوني، لا أساس له من الصحة. التعادل في لقاء داربي ليس نهاية العالم.

وأهدرت تشكيلة "العميد" فرصة الانفراد بريادة المحترف الأول، بعد تعثرها أمام شباب بلوزداد في مقابلة مثيرة وفت بكل وعودها بملعب عمر حمادي ببولوغين، وبذلك تحتل المولودية العاصمية مركز الوصافة (24 ن) بفارق نقطة واحدة عن الشباب البلوزدادي، المتصدر.

وأضاف صخري : "نحن مرتاحون باحتلالنا المرتبة الثانية بفارق نقطة واحدة خلف رائد البطولة وليس هناك جدوى للقلق. صحيح أننا كنا نرغب في الفوز بالداربي، لكن هذه هي كرة القدم. سوف نجتمع مع اللاعبين من أجل تحسيسهم، خاصة وأننا نمتلك مجموعة جيدة قادرة على تحقيق نتائج أفضل".

وتأسف المدير الرياضي للمولودية لـ "الحملة المُغرضة" التي تهدف "ضرب استقرار" النادي العاصمي قبل ثلاث جولات من نهاية مرحلة الذهاب.

"أُوضح أنه لم يتم برمجة أي إجتماع يوم الأحد بهدف الحديث عن مستقبل المدرب. فكل ما تم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي مجرد إشاعات. أتأسف لهذه الأخبار المغلوطة والإشاعات، فنحن بحاجة إلى الهدوء والاستقرار".

ليتابع "علينا التحضير لمقابلة هامة نهاية هذا الأسبوع في ملعب اتحاد بلعباس، فمن الضروري رد الفعل وتحقيق الفوز. إستراتيجيتنا تعتمد على تسيير البطولة مباراة بمباراة، دون زيادة الضغط على اللاعبين".