حكمت محكمة أرزيو (ولاية وهران) اليوم الإثنين بسبع سنوات سجنا نافذا ضد الرئيس السابق للمجلس الشعبي لبلدية بئر الجير(ق م أ) ونائبه (ب ن) و كذا رئيس سابق لذات المجلس (ح ب) و مقاول.

كما حكمت نفس المحكمة على مسير الميزانية لنفس البلدية (ح د) بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات. كما تم أيضا حجز جميع ممتلكات هؤلاء المدانين.

وقد تم متابعة المتهمين بتهمة الاختلاس والتزوير و استعمال المزور مع سوء استغلال الوظيفة.

وتعود هذه القضية إلى شهر مايو الماضي عندما أمر قاضي التحقيق بمحكمة أرزيو بإيداع 12 شخصًا مرتبطًين بهذه القضية الحبس المؤقت.

و كشف التحقيق الذي قامت به الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران عن دفع فواتير وهمية في قطاع الموارد المائية وتضخيم الفواتير الخاصة بإنجاز سوق جواري بالإضافة إلى مشاريع وهمية أخرى بقيمة إجمالية تقدر بـ350 مليون دج.