لقي أربعة أشخاص حتفهم مساء اليوم الاثنين في حادث مرور وقع بمدينة بوعينان شرق البليدة, حسبما علم من مصالح الحماية المدنية في حصيلة أولية.



و استنادا لما ذكره المصدر فقد تدخلت في حدود الساعة السابعة مساء وحدة الحماية المدنية لدائرة بوعينان بتدعيم من وحدة دائرة بوقرة في حادث مرور مميت بطريق الشبلي-تاباينت بالمكان المسمى "الرايس" نجم عن اصطدام حافلة لنقل الطلبة بسيارة سياحية ما تسبب في وفاة ثلاث نساء كن على متن السيارة.



و تم تجنيد خلال عملية التدخل هذه -استنادا لذات المصدر- شاحنة إطفاء و ثلاث سيارات اسعاف.