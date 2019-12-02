أربعة قتلى في حادث مرور بالبليدة

مجتمع
2 ديسمبر 2019 () - م.خ/ واج
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 لقي أربعة أشخاص حتفهم مساء اليوم الاثنين في  حادث مرور وقع بمدينة بوعينان شرق البليدة, حسبما علم من مصالح الحماية  المدنية في حصيلة أولية.

 و استنادا لما ذكره المصدر فقد تدخلت في حدود الساعة السابعة مساء وحدة الحماية المدنية لدائرة بوعينان بتدعيم من وحدة دائرة بوقرة في حادث مرور مميت  بطريق الشبلي-تاباينت بالمكان المسمى "الرايس" نجم عن اصطدام حافلة لنقل  الطلبة بسيارة سياحية ما تسبب في وفاة ثلاث نساء كن على متن السيارة.

و تم تجنيد خلال عملية التدخل هذه -استنادا لذات المصدر- شاحنة إطفاء و ثلاث  سيارات اسعاف.

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