توج الساحر الأرجنتيني ليونال ميسي رسميًا بجائزة الكرة الذهبية حيث تستضيف العاصمة الفرنسية باريس في هذه اللحظات حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2019، والتي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة.



الساحر الأرجنتيني انفرد بعدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية بعد أعوام (2009 و2010 و2011 و2012 و2015)، وفك الشراكة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الحاصل على الجائزة خمس مرات، أعوام: (2008، 2013، 2014، 2016، 2017).



وتعد هذه النسخة هي الـ64 للكرة الذهبية، منذ انطلاقها عام 1956، حيث شهدت اندماجها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بين عامي 2010 و2015 قبل الانفصال بينهما.



وتعتمد مجلة "فرانس فوتبول" على أصوات صحفيين رياضيين من حول العالم، للتصويت للفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.