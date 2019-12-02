تمكنت مصالح الأمن بولاية بسكرة من تفكيك شبكة متكونة من 3 أشخاص مختصة في ترويج العملة الوطنية المقلدة وحجز 326 ورقة من فئة ألف دينار مقلدة، حسبما علم اليوم الإثنين لدى المكلف بالاتصال لدى ذات الهيئة الأمنية.



وتمت معالجة هذه القضية، مثلما أوضحه ذات المصدر، من طرف مصالح الأمن العاملة بإقليم دائرة زريبة الوادي عقب ورود معلومات تفيد بقيام 3 أشخاص بترويج العملة الوطنية المقلدة باستعمال سيارة سياحية داخل إقليم الاختصاص، مشيرا إلى أنه بعد التحريات تم وضع حد للعصابة المتكونة من 3 أفراد (26 - 37 سنة ) مشتبه تورطهم في القضية .



وقد تم في إطار هذه العملية حجز 326 ورقة من فئة ألف دينار مقلدة و63 قرصا مهلوسا، بالإضافة إلى مصادرة مبلغ مالي من العملة الأجنبية السليمة بقيمة 5 ألاف و 600 أورو وحجز المركبة المستعملة في الترويج، يضيف المصدر الأمني.



وتعكف المصلحة الأمنية المؤهلة على إعداد ملف جزائي حول القضية في انتظار إحالته على الجهات القضائية لاحقا، كما تمت الإشارة إليه.