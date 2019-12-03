”أنا وزير ولم تصلني هذه المعلومة”.. هي العبارة التي استعملها وزير الطاقة، محمد عرقاب، خلال حديثه، أول أمس، مع أحد موظفي مجمع ”نفطال” الذي كان بصدد شرح النظام الجديد لتأمين السيارات المزودة بوقود ”جي. بي. أل”، وهو النظام الذي لم يكن الوزير على اطلاع عليه، حيث أشار إلى أن المؤسسة تعاني في مجال تحسيس وتوعية المواطنين في مجال استعمال غاز البترول المميع كوقود بديل اقتصادي ونظيف، بدلا من البنزين أو المازوت اللذين يكلفان الخزينة العمومية فاتورة كبيرة. وهي الدعوة التي وجهها عرقاب لعمال المجمع من أجل بذل مجهودات مضاعفة لشرح هذا النوع من الإجراءات ورفع نقاط اللبس والمخاوف التي يطرحها الزبائن والمواطنون.