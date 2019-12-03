قالت المؤسسة السويسرية لصك العملة إنها ستقوم، بتاريخ 23 جانفي 2020، بإصدار عملة فضية بقيمة عشرين فرنكا سويسريا، وستنقش عليها صورة بطل التنس العالمي روجيه فيدرر تقديرا له. وقالت الحكومة السويسرية، في بيان لها، إن فيدرر هو أفضل مواطن سويسري سواء كان داخل ملاعب التنس أو خارجها، بالإضافة إلى الأرقام القياسية التي حققها في مجال رياضة التنس، بما في ذلك عدد بطولات ”غراند سلام” لفردي الرجال، كما أنه يدير أيضا مؤسسة خيرية للأطفال في جنوب إفريقيا، وكان أول سفير للنوايا الحسنة لليونيسيف. وكتبت الحكومة السويسرية: ”فيدرر، قبل كل شيء، هو السفير المثالي لسويسرا، ولديه طريقة فريدة في كسب الإعجاب، وقدرة بالغة في تحقيق النجاح”. كما تخطط المؤسسة المصرفية السويسرية لإصدار عملة ثانية، وهذه المرة من معدن الذهب، بتصميم مختلف، لروجيه فيدرر بقيمة 50 فرنكا في شهر ماي المقبل.