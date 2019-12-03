توفي الفنان المصري الشعبي شعبان عبد الرحيم المعروف باسم "شعبولا"، اليوم الثلاثاء، عن سن ناهز الـ 62 عاما بعد صراع مع المرض .

وقال الشاعر إسلام خليل، أن "شعبان" توفي صباح اليوم الثلاثاء، بمستشفى المعادي العسكري، بعد وعكة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى.

شعبان عبد الرحيم من مواليد 1957، اشتهر بعدد من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا وقتها أبرزها "أنا بكره إسرائيل"، "هبطل السجاير"، وغيرها.

وظهر عبد الرحيم مؤخرا في حفل غنائي بالسعودية جالسا على كرسي متحرك، مما أثار ردود فعل واسعة وجدلا حول حالته الصحية.