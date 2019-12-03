سجلت، اليوم الثلاثاء، مصالح الوقاية بقطاع الصحة على مستوى ولاية البويرة، إصابة ثلاثة أشخاص بداء التهاب الكبد الفيروسي صنف "أ".

وذكرت هاني بوعلام رئيس مصلحة الوقاية، أن المصابين ينحدرون من بلدية الروراوة وعين الحجر وعين بسام بالجنوب الغربي لمقر الولاية، ويتعلق الأمر بأطفال متمدرسين.

ورجحت ذات المصادر، أن تكون هذه الحالات التي كشفت عنها مصالح المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بعين بسام عن استهلاك المصابين مياها ملوثة، في انتظار صدور نتائج التحاليل المخبرية التي باشرتها الجهات المعنية. بالموازاة مع ذلك، قامت السلطات بتشكيل خلية لمتابعة الوضع وقطع المياه عن بعض المدارس حيث يدرس التلاميذ، وبعض الأحياء التي يقطن بها المصابون، مع اتخاذ إجراءات وقائية إضافية تقضي برفع نسبة الكلور في كافة خزانات مياه الشرب عبر بلديات الولاية.