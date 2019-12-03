ستشهد بلديتا ثنية الحد واليوسفية في ولاية تيسمسيلت، يوم غد الأربعاء، انقطاعا في التموين بالماء الشروب بسبب أشغال الصيانة، حسبما أفادت به اليوم الثلاثاء الوحدة الولائية لـ"الجزائرية للمياه".

وأوضح ذات المصدر، بأن هذا الانقطاع سيمتد من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء مرجعا ذلك إلى أشغال الصيانة المبرمجة من قبل المديرية الولائية للموارد المائية على مستوى محطة معالجة سد "دردر"(عين الدفلى) الذي يمون هاتين الجماعتين المحليتين بالماء الشروب.

وأشارت المؤسسة، إلى أنه سيتم تموين بلدية ثنية الحد خلال فترة هذا الانقطاع انطلاقا من بئر عميقة.

وأبرزت الوحدة الولائية لـ"الجزائرية للمياه"، بأن التموين بالماء الشروب سيستأنف بصفة عادية ومنتظمة مباشرة بعد الانتهاء من أشغال الصيانة.