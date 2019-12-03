طالب عبد العزيز بلعيد مرشح جبهة المستقبل، اليوم الثلاثاء، من تبسة، بإحالة المتورطين من العصابة في الفساد للمحاكمة أمام هيئات دولية ومحاكم حقوق الإنسان لأنهم أجرموا في حق الشعب أكثر من الاستعمار الفرنسي والإرهاب.

وكان بلعيد قد أشرف صبيحة اليوم على تجمع بقاعة دار الثقافة بتبسة وتأسف في كلمته لوضعية ولاية تبسة التي تنتج الحديد والفوسفات والزيتون معتبرا احتراف التهريب من طرف الشباب بالمنطقة ليس إجراما بل تجارة دولية غير منظمة، فشل النظام في تحويلها إلى منطقة للتبادل الحر بين تونس والجزائر، مضيفا أن مناجم تبسة وإنتاجها للزيتون كلها مقومات تنمية شاملة كان يتطلب فقط الاستثمار في البشر الذي كسرته سياسات بالية كمخططات مقصودة من النظام كانت تهدف لتحطيم أهداف الثورة الجزائرية وركز بلعيد في كلمته على استماتة الشعب الجزائري في التطلع نحو التغيير، قائلا "بعد ثورة التحرير ومأساة العشرية السوداء التي كادت أن تركع الجزائر وتقضي على الوحدة الوطنية غادرت فرنسا الجزائر وقضي على الإرهاب بفضل تماسك مؤسسة الجيش والشعب".

"وجاءت عصابة أخطر من فرنسا وأشد فتنة من سنوات الإرهاب وأطالب اليوم بمحاكمة دولية في كل ملفات خيانة الشعب" مضيفا "حق اليوم لنا أن نتمسك بتطلعات الشعب والشباب خاصة الذي يمثله جيل الاستقلال المتصدر لثورة التغيير في 22 فيفري لطرد نظام عبث بالدولة الجزائرية والجميع يتطلع لتغيير شامل بانتخابات ديمقراطية تواجه اليوم مقاومة شرسة حتى من داخل دواليب الدولة لتعفين هذا الاستحقاق المصيري للشعب الجزائري".

واختتم بلعيد كلمته أمام الحضور بأنه لا يقدم وعودا كاذبة يعجز غدا عن تنفيذها. فقط سنفتح باب الحوار مع الجميع ونعمل بصدق لتحقيق تطلعات الشعب وبناء الدولة لأننا نؤمن بقدرة وكفاءات الجزائريين من الرجال والنساء في التغيير الشامل نحو غد افضل.