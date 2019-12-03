ضبط حرس الحدود وعناصر الدرك الوطني، أمس الإثنين، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بأزيد من 6 قناطير و31 كيلوغرام و300 غرام، وذلك إثر دورية بحث وتفتيش بمنطقة فتحة جنين ببلدية عين الصفراء ولاية النعامة، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من برج باجي مختار وتندوف، شخصين وحجزت مولدا كهربائيا ومطرقة ضغط ولوحة لتوليد الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 03 مركبات محملة بـ 6000 لتر من الوقود الموجه للتهريب، فيما تم ضبط 40 قنطارا من مادة التبغ ببسكرة.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لستة أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع على بعد سبعة أميال بحرية شمال رأس الحمراء بعنابة، في حين تم توقيف 86 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من إن أميناس وبشار.