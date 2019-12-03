استمرار تهاطل الأمطار على هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية على الولايات الشمالية الغربية.

وأوضحت نشرية خاصة، أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: تلمسان، عين تموشنت، وهران وسيدي بلعباس

وتمتد صلاحية النشرية من اليوم على الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم غذ الأربعاء صباحا.

ويستمر تساقط الأمطار على كل من: مستغانم، الشلف، معسكر، غليزان، سعيدة،عين الدفلى، تيسمسيلت وشمال تيارت إلى غاية مساء غذ الأربعاء.

وتتجاوز كمية الأمطار المتساقط الـ 40 ملم محليا.