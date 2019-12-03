أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة الابتدائية بإيداع سبعة مسؤولين بشركة سونلغاز الحبس المؤقت فيما وضع خمسة آخرون تحت الرقابة القضائية، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مصادر قضائية.

وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة سهرة أمس الإثنين، إثر إحالة الملف القضائي من قبل نيابة ذات المحكمة بإيداع رئيس سابق لوحدة استغلال الكهرباء والغاز بتيبازة ويشغل حاليا منصب مدير التوزيع بولاية تمنراست الحبس المؤقت، فيما وضع مدير سابق لمديرية التوزيع بتيبازة تحت نظام الرقابة القضائية، حسب ما أفادت ذات المصادر.

وشمل قرار وضع 6 مسؤولين فرعيين محليين رهن الحبس المؤقت، ثلاثة رؤساء مصالح تقنية للكهرباء لكل من القليعة وحجوط وتيبازة ومسؤول مقاطعة توزيع الكهرباء والغاز بالقليعة إلى جانب مسؤول بالنيابة عن مصلحة المالية والوسائل وكذا موظف بذات المصلحة، حسب ذات المصادر.

أما قرار الرقابة القضائية فقد شمل موظفين بمصالح أخرى من مديرية توزيع الكهرباء والغاز بتيبازة لاسيما منها مصلحة المالية - استنادا لنفس المصادر.

ووجهت نيابة محكمة تيبازة للمتورطين تهم تتعلق بـ"سوء استغلال الوظيفة" و"تبديد أموال عمومية" و "تلقي مزايا بدون وجه حق" و"إبرام صفقات مشبوهة"، حسب المصادر.

وكانت نيابة محكمة تيبازة قد فتحت تحقيقا قضائيا حول قضية فساد بمديرية توزيع الكهرباء والغاز حيث أسند هذا الأخير (التحقيق) للفرقة الاقتصادية بأمن الولاية وذلك بالاستماع لـ47 طرفا قبل أن توجه التهم لعدد منهم، حسب المصادر.

ويبقى التحقيق القضائي متواصلا إلى حين استكماله قبل جدولة القضية وإحالة المتهمين على المحاكمة.