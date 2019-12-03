اعتبر مدرب جمعية عين مليلة، عز الدين آيت جودي، اليوم الثلاثاء بأنه "من الصعب على فريقه" الذي يحتل حاليا المركز الخامس في ترتيب الرابطة الأولى لكرة القدم، "مراجعة الطموحات للأعلى" بسبب قلة الإمكانيات المالية لنادي الشرق الجزائري.

وصرح آيت جودي قائلا:" صحيح، أننا بصدد تحقيق مشوار جدير بالاهتمام منذ بداية الموسم، لكنه من الصعب مراجعة طموحاتنا للأفضل أمام قلة الإمكانيات المالية. نحن بصدد التسول في كل مرة من أجل أن يسير النادي بطريقة سليمة".

ونجح آيت جودي الذي التحق بجمعية عيم مليلة في شهر فبراير 2019 خلفا للمدرب السابق سليم مناد في رهانه المتمثل في وضع فريقه ضمن الشطر الأول من جدول الترتيب (المركز الخامس - 18 نقطة) عقب خوض الجولة الثانية عشرة التي لُعبت يوم السبت الماضي, رفقة شباب قسنطينة. بعد أن سجل رفاق الهداف محمد طيايبة فوزا عريضا على اتحاد بلعباس (3-0) حيث لم يبقوا سوى على بعد نقطة واحدة من المنصة الشرفية.

وأضحت الإحصائيات في صالح "لاسام" التي سجلت 4 انتصارات، 6 تعادلات وهزيمتين بخط هجوم فعال (17 هدفا) مقابل 11 هدفا في شباكها.

ويضيف آيت جودي بالقول:" سر النجاح يتمثل في اعتمادي على تعداد يضم لاعبين شبان مصممين على تفنيد كل التكهنات، وهو شيء نجحنا في تحقيه بالصمود أما رائد الترتيب شباب بلوزداد وملاحقه مولودية الجزائر (1-1) بميدانهما. لقد تحدثت مع اللاعبين قبل انطلاق الموسم الكروي حول قدرتهم على منافسة الفرق الكبيرة، فكان استقبالهم لنصائحي كاملا".

وقبل إسدال الستار على مرحلة الذهاب بثلاث جولات، يأمل عز الدين أيت جودي في الذهاب بفريقه إلى انتصارات أخرى والسعي في حصد نقاط ثمينة تمكنه من إنهاء الشطر الأول من الموسم ضمن الخمس الأوائل.

ولم يتأخر المدرب السابق للمنتخب الأولمبي في الإشادة بالأجواء الممتازة السائدة داخل الفريق, مشيدا بالمناسبة بـ"المسيرين الذين لا يتدخلون إطلاقا في صلاحياتي".

وفي الجولة الـ13 المقررة يوم السبت المقبل، ستتنقل جمعية عين مليلة إلى سطيف لرفع التحدي أمام الوفاق المحلي في لقاء "مبرمج بدون حضور الجمهور".