أعلنت إدارة فريق شبيبة القبائل الجزائري توصلها لاتفاق مع نظيرتها في الترجي الرياضي التونسي يقضي بتمكين أنصار الفريقين من تذاكر مجانية خلال مباراتي الذهاب بتونس والإياب بالجزائر ضمن مرحلة المجموعات لمنافسة رابطة أبطال أفريقيا لكرة القدم .

وأوضح فريق الشبيبة عبر صفحته على فايسبوك " في إطار العلاقة الرياضية المميزة بين شبيبة القبائل والترجي الرياضي التونسي سيستفيد عشاق النادي القبائلي من تذكرة مجانية مقدمة لحضور مباراة الفريقين في تونس".

وأوضح "جماهير النادي التونسي ستحصل على نفس المزايا في ملعب تيزي وزو خلال مباراة الإياب بين الفريقين" مؤكدا بالقول " التذاكر المجانية لمباراة الذهاب سيتم توزيعها من طرف بعثة الشبيبة في تونس على أن يتم تحديد مكان التوزيع وموعده في الساعات القليلة المقبلة ".

وكانت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) عينت ثلاثي تحكيم سينغالي لإدارة مباراة يوم الجمعة المقبل بملعب رادس بداية من الساعة الثامنة ليلا بين الترجي الرياضي وشبيبة القبائل لحساب الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من الحكم الرئيسي ماغات ندايي والمساعدين الحاج سامبا وبنغورا نوها.

وكان الترجي فاز في الجولة الافتتاحية على الرجاء البيضاوي 2-0 يوم السبت الماضي بالدار البيضاء بينما تغلب فريق شبيبة القبائل يوم الجمعة الماضي على فيتا كلوب الكونغولي 1-0 بتيزي وزو.

وتجمع المباراة الأخرى لنفس المجموعة المبرمجة ليوم السبت المقبل بين نادي فيتا كلوب والرجاء البيضاوي.