أوقفت مصالح الأمن بعنابة، مساء اليوم، العشرات من الرافضين للتجمع الانتخابي الذي أشرف عليه علي بن فليس بالمسرح الجهوي عزالدين مجوبي.

وأفادت مصادر عليمة أن حملة التحقيقات مست أكثر من ثلاثين شخصا عبروا عن رفضهم لتجمع بن فليس وسخطهم لتنظيم الانتخابات الرئاسية في مثل هذه الظروف، حيث تجمع هؤلاء أمام المسرح الجهوي في حدود الساعة الواحدة والنصف زوالا رافعين شعارات "لا للانتخابات مع العصابات" وغيرها، وهو الوقت الذي تزامن مع قرب موعد وصول بن فليس إلى بناية المسرح لتنشيط تجمعه الشعبي، حيث قامت مصالح الأمن باعتقال المحتجين.

وبعد وصول بن فليس تجمع محتجون مقابل المسرح، حيث طلب منهم مغادرة المكان غير أنهم رفضوا، ما دفع مصالح الأمن إلى اعتقال عشرة من هؤلاء.

من جهته، أشار بن فليس في كلمته أنه بدأ الثورة الشعبية سنة 2003 ضد الفساد، وأنه ليست لديه مشكلة مع الحراك غير أنه لم يجد، على حد قوله، سوى الانتخابات منفذا وحيدا للخروج من الوضعية التي توجد عليها الجزائر، مضيفا أنه آت للمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني لحل هذه المشكلة وليس طمعا في السلطة، واعدا الناخبين بإعادة ما سرق للخزانة العمومية ليتصرف فيها الشعب.