أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن السفارات الجزائرية والقنصليات عبر مدن العالم " جاهزة مئة بالمئة" لانطلاق العملية الانتخابية للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج الخاصة برئاسيات الثاني عشر ديسمبر.

وقال شرفي للصحافة على هامش يوم تكويني وتوجيهي لفائدة مندوبي ومنسقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالخارج: "ان سفاراتنا وقنصلياتها كلها جاهزة مئة بالمئة لانطلاق العملية الانتخابية الخاصة بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج" التي ستبدأ يوم الأحد المقبل الموافق للثامن ديسمبر.

وأضاف ذات المسؤول بأن السلطة تسعى وتطمح لفتح مكاتب للاقتراع خارج السفارات والقنصليات وذلك "للتقرب أكثر من المواطنين الجزائريين المتواجدين خارج البلاد وإنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام".