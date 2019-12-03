التكفل بمسافري طائرة "الجوية الجزائرية" في القاهرة

أخبار الوطن
3 ديسمبر 2019 () - واج/س.أ
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صرح المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية  و مسؤول الاتصال بها أمين أندلوسي اليوم الثلاثاء، أن المسافرين الذين كانوا على متن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الجزائرية في رحلتها بين  المدينة-عنابة و التي حطت أمس الاثنين بالقاهرة (مصر) بسبب حادث تقني قد تم نقلهم في نفس اليوم نحو وجهتهم النهائية على متن طائرة أخرى. 

و أكد نفس المسؤول أن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية ( الرحلة AH 4411 )  كان تقل 140 مسافرا كانوا عائدين من أداء العمرة.

كما أوضح أن " الطائرة، و لأسباب أمنية، تم تحويل وجهتها نحو مطار  القاهرة فيما نقل ركابها نحو مطار عنابة على متن طائرة أخرى".

و لدى شرحه لظروف هذا الحادث، كشف أندلوسي أن الأمر يتعلق ب " مشكل  تقني" دون إعطاء تفاصيل أوفر.

و حسب قوله دائما فان " قائد الطائرة اكتشف إنذارا على مستوى المحرك بعد ساعة و 30 دقيقة من إقلاعها و قرر على اثر ذلك الهبوط على مستوى مطار القاهرة".

في هذا الإطار، أكد أندلسي أن الطائرة مزودة بمحركين مما يسمح لها  بمواصلة رحلتها لكن و لأغراض أمنية فضل الطيار أن يحط بمطار القاهرة.

و بخصوص مصير طائرة الخطوط الجوية الجزائرية فإنها لا تزال تقبع بهذا المطار لإجراء الصيانة، حسب ذات المصدر.

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