صرح المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية و مسؤول الاتصال بها أمين أندلوسي اليوم الثلاثاء، أن المسافرين الذين كانوا على متن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الجزائرية في رحلتها بين المدينة-عنابة و التي حطت أمس الاثنين بالقاهرة (مصر) بسبب حادث تقني قد تم نقلهم في نفس اليوم نحو وجهتهم النهائية على متن طائرة أخرى.

و أكد نفس المسؤول أن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية ( الرحلة AH 4411 ) كان تقل 140 مسافرا كانوا عائدين من أداء العمرة.

كما أوضح أن " الطائرة، و لأسباب أمنية، تم تحويل وجهتها نحو مطار القاهرة فيما نقل ركابها نحو مطار عنابة على متن طائرة أخرى".

و لدى شرحه لظروف هذا الحادث، كشف أندلوسي أن الأمر يتعلق ب " مشكل تقني" دون إعطاء تفاصيل أوفر.

و حسب قوله دائما فان " قائد الطائرة اكتشف إنذارا على مستوى المحرك بعد ساعة و 30 دقيقة من إقلاعها و قرر على اثر ذلك الهبوط على مستوى مطار القاهرة".

في هذا الإطار، أكد أندلسي أن الطائرة مزودة بمحركين مما يسمح لها بمواصلة رحلتها لكن و لأغراض أمنية فضل الطيار أن يحط بمطار القاهرة.

و بخصوص مصير طائرة الخطوط الجوية الجزائرية فإنها لا تزال تقبع بهذا المطار لإجراء الصيانة، حسب ذات المصدر.