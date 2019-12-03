أفادت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أن المناظرة بين المترشحين الخمسة لرئاسيات الثاني عشر ديسمبر التي ستجرى يوم الجمعة القادمة ستبث على المباشر عبر قنوات التلفزيون العمومي و الإذاعة الوطنية وجميع القنوات التلفزيونية الخاصة المعتمدة.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى السلطة علي ذراعي للصحافة أن المناظرة التلفزيونية بين المترشحين "ستجرى بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحالي وستنطلق ابتداء من حوالي الساعة السابعة مساء وستدوم ما بين ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات من الزمن".

وأكد ذراع أن هذه المناظرة "ستبث على المباشر عبر قنوات التلفزيون العمومي والإذاعة الوطنية وكل القنوات التلفزيونية الخاصة المعتمدة"ي مضيفا أنه "سينشطها صحفيون يمثلون التلفزيون العمومي والإذاعة الوطنية وقناة تلفزيونية خاصة وجريدتين خاصتين".

للتذكير، فان إقرار تنظيم هذه المناظرة اتخذ من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفيي بالاتفاق مع جميع المترشحين الذين أبدوا موافقتهم على المشاركة فيها.

ومن جهة أخرى وفي رده على سؤال حول سبب عدم تفكير السلطة في إجراء سبر آراء من شأنه إعطاء فكرة عن المترشح أكثر حظا للفوز في الرئاسيات المقبلة، اكتفى ذراع بالقول بأن "عملية سبر الآراء ليست من اختصاص السلطة".