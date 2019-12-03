كشفت تقارير صحفية أن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي جدد اهتمامه بالنجم الجزائري، يوسف بلايلي، من خلال تفاوض الفريق مع أحد الوسطاء لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوردت الصحف الفرنسية، أن اللاعب طلب الحصول على مهلة للرد على عرض نادي الجنوب الفرنسي للانتقال إليه خلال "الميركاتو الشتوي".

ويبدو من خلال التقارير أن الجزائري، بات منفتحا على فكرة الانتقال إلى مارسيليا، حيث طلب مهلة من أجل التشاور مع والده الذي يعد وكيلا لأعماله ومديرا لشؤونه الخاصة في المجال الكروي.

وفي هذا السياق، فقد تم ربط الأحداث التي رافقت "داربي" الأهلي والاتحاد الذي شهد فوز الثاني بنتيجة (2 -1)، برسم الجولة التاسعة من البطولة السعودية للمحترفين، حينما ركل اللاعب قارورة المياه وتعمد عدم مصافحة المدرب كريستيان غروس، بأنها مؤشر على أن اللاعب يرغب في مغادرة من النادي، على الرغم من احتواء الخلاف بين ابن مدينة وهران ومدربه.

من جهتها، ذكرت الصحف المصرية، أن مسؤولي نادي الأهلي المصري، عرضوا على المدرب السويسري ريني فايلر، ضم الثنائي يوسف بلايلي والبرازيلي كينو لاعب نادي بيراميدز الناشط في البطولة المصرية والمعار لصفوف فريق الجزيرة الإماراتي.

وسبق للنادي الفرنسي، وأن حاول التعاقد مع بلايلي، حينما كان لاعبا للترجي التونسي، غير إدارة "باب السويقة" طلبت الحصول على مبلغ ثلاث مليون أورو، لكن النادي الفرنسي رأى أن المطالب المالية "مبالغ فيها".