إيداع رئيس بلدية عين السلطان بسعيدة الحبس

أخبار الوطن
3 ديسمبر 2019 () - سعيدة :أ. العرابي
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أمر ، قاضي التحقيق لدى محكمة سعيدة ، اليوم الثلاثاء ، بإيداع رئيس بلدية عين السلطان التابعة لدائرة أولاد إبراهيم ، رهن الحبس بتهم تتعلق بجنح تبديد أموال عمومية و إستغلال الوظيفة، تلقي فوائد غير شرعية، إبرام و مراجعة عقود مخالفة للأحكام التشريعية المنصوص عليها في قانون الفساد حيث يعتبر هذا المثول الأول في قضية ثانية . 

وقد سبق إستدعاء ذات المسؤول من طرف الجهات القضائية و إيداعه الحبس في قضايا ممثالة للتحقيق  و قبلها توقيفه عن أداء مهامه تحفظيا . 

في حين تبقى العديد من الملفات التي حققت فيها فصيلة البحث و التحري للدرك الوطني بسعيدة حول قضايا الفساد من تبديد أموال عمومية و إستغلال الوظيفة تنتظر الفصل من طرف العدالة بعد إستكمال التحقيق و الإجراءات القانونية . 

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