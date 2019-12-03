أمر ، قاضي التحقيق لدى محكمة سعيدة ، اليوم الثلاثاء ، بإيداع رئيس بلدية عين السلطان التابعة لدائرة أولاد إبراهيم ، رهن الحبس بتهم تتعلق بجنح تبديد أموال عمومية و إستغلال الوظيفة، تلقي فوائد غير شرعية، إبرام و مراجعة عقود مخالفة للأحكام التشريعية المنصوص عليها في قانون الفساد حيث يعتبر هذا المثول الأول في قضية ثانية .

وقد سبق إستدعاء ذات المسؤول من طرف الجهات القضائية و إيداعه الحبس في قضايا ممثالة للتحقيق و قبلها توقيفه عن أداء مهامه تحفظيا .

في حين تبقى العديد من الملفات التي حققت فيها فصيلة البحث و التحري للدرك الوطني بسعيدة حول قضايا الفساد من تبديد أموال عمومية و إستغلال الوظيفة تنتظر الفصل من طرف العدالة بعد إستكمال التحقيق و الإجراءات القانونية .