استعمل وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، اليوم الثلاثاء، عبارات "صادمة" في تعليقه على مواقف بعض المعارضين من الرئاسيات القادمة. وهي العبارات التي وصفت لدى مساحة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ"الانزلاق الخطير".

وفي خرجة غريبة أثارت استهجانا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، هاجم وزير الداخلية بشدة من وصفهم بأشباه الجزائريين الذين يدعمون ويحرضون على التدخل الدولي في الجزائر، في إشارة إلى الشكاوى المرفوعة لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مستخدما تعبيرات قاسية جدا لبعض المعارضين الذين وصفهم بـ"أشباه الجزائريين" وبـ"الشواذ" و"المثليين"، رافعا صوته عاليا تعبيرا عن الغضب من تدويل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

ولم يسبق لمسؤول جزائري أن استعمل هذه الكلمات الغريبة عن المجتمع والخطيرة في وصف المعارضين لسياسة الحكومة الجزائرية.