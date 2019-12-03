كشفت دراسة "بيزا" العالمية المعنية بمقارنة أداء التلاميذ في أنحاء العالم عن تفوق الطلاب الصينيين على أقرانهم في كل الدول الأخرى التي شملتها الدراسة، في مؤشر واضح على مسيرة الصين كقوة اقتصادية للمستقبل.

وأظهرت الدراسة تراجع التلاميذ الألمان خاصة في مجالي القراءة وكذلك في الرياضيات وعلوم الطبيعة مقارنة بدراسة "بيزا" السابقة قبل ثلاثة أعوام، وذلك بحسب ما أعلنته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الثلاثاء، في العاصمة الألمانية برلين.

تجدر الإشارة إلى أن دراسة "بيزا" تعد برنامجا دوليا لتقييم التلاميذ خاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتقيس الدراسة قدرة التلاميذ في سن 15 عامًا على استخدام معارفهم ومهاراتهم في القراءة والرياضيات والعلوم لمواجهة تحديات الحياة الحقيقية.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الدراسة التي اجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشملت طلاب في عمر 15 عاما من أنحاء العالم، خلصت إلى أن مدن بكين وشنغهاي وغيانغسو وتشيغيانغ تفوقت في العلوم والرياضيات، حتى مع انخفاض مستوى دخل الأسرة فيها مقارنة بمستوى الدخل فى عدد كبير من الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة.

وقال الأمين العام للمنظمة أنخيل جوريا "جودة مدارسهم اليوم سوف تغذي قوة اقتصادياتهم في المستقبل". في المقابل "من المثير للأسف أن معظم دول المنظمة لم تشهد بالكاد أي تحسن في أداء طلابها منذ بداية إجراء دراسة بيزا عام 2000"، يضيف مدير المنظمة.

وسلطت دراسة بيزا ( برنامج التقييم الدولى للطلاب)، التي شملت 600 ألف طالب في 79 دولة، الضوء على صعوبة تحسين التعليم.