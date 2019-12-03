عاد الدولي الجزائري، جمال بن العمري، إلى صفوف ناديه الشباب السعودي، ليطوي بذلك صفحة الخلافات التي نشبت بينه وبين الفريق الناشط في البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم، حسبما كشف عنه النادي اليوم الثلاثاء على حسابه الرسمي على "تويتر".

ويأتي ذلك بعد "تقديم بن العمري اعتذاره لإدارة نادي الشباب ولجماهير الفريق، بعد غيابه الفترة الماضية، ووعده بتقديم الأفضل مستقبلا"، حسب بيان لنادي الشباب.

وأضاف المصدر "أكد بن العمري أنه أحد أبناء النادي، وأنه يكن للإدارة والجماهير كل المحبة والتقدير" وأشار الدولي الجزائري إلى أن إدارة الشباب كانت لها "مواقف مشرفة" معه وأنها خلف بروزه في الفترة الماضية، كما تعهد خريج نادي نصر حسين داي، ببذل أقصى ما يملك.

وكان بن العمري، بطل إفريقيا مع الجزائر هذه السنة، قد تغيب عن تدريبات تشكيلة "الليوث" في الفترة الماضية دون إذن مسبق من إدارة النادي، بعد عودته من المشاركة مع "الخضر" في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021، مما تسبب في امتعاض الإدارة تجاهه.

ودارت في أوساط النادي العاصمي أنباء غير رسمية أن مدافع شبيبة القبائل ووفاق سطيف السابق لديه عروض جدية للانتقال لأحد أندية العاصمة الرياض في فترة الانتقالات الشتوية.

وفي نفس السياق، ذكرت العديد من التقارير الصحفية السعودية، خلال الفترة الماضية، أن هناك رغبة كبيرة من ناديي الهلال والنصر بالحصول على خدمات بطل إفريقيا 2019 مع الجزائر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة (الميركاتو)، أو الانتظار إلى غاية صيف 2021، لضمه في صفقة انتقال حر، مشيرة إلى أن الهلال بات الأقرب لحسم الصفقة بسبب جديته في المفاوضات مع اللاعب الجزائري.

يذكر أن بن العمري، التحق بصفوف الشباب في جويلية 2016 قادما من وفاق سطيف (الرابطة الوطنية الأولى المحترفة).