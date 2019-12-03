قال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن مدافعه الهولندي فان دايك يستحق جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم،

وقال كلوب "ميسي أفضل لاعب شاهدته في حياتي، قلت ذلك خمسة آلاف مرة من قبل، ولكن فان دايك أيضا يستحق جائزة الكرة الذهبية بعد الموسم الرائع الذي قدمه مع ليفربول".

وانفرد ميسي بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالجائزة برصيد ستة ألقاب، متفوقا على ملاحقه المباشر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الذي حصد الجائزة خمس مرات.

وحل فان دايك في المركز الثاني ثم رونالدو في المركز الثالث والسنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول في المركز الرابع.