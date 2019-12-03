قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن الاتفاق المبرم بين بلاده وليبيا بشأن تحديد النفوذ البحري في البحر المتوسط حق سيادي لكلا البلدين، وإن تركيا لن تناقشه مع أحد، بينما قالت اليونان إن رئيس وزرائها كيرياكوس ميتسوتاكيس سيجتمع غدا مع أردوغان في محاولة لتخفيف التوتر بشأن الحدود البحرية.

وصرح الرئيس التركي في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أنقرة قبيل توجهه إلى العاصمة البريطانية لندن لحضور قمة زعماء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إن الاتفاق التركي الليبي ربما يشكل إزعاجا حقيقيا لفرنسا، "لكننا نؤكد أن الاتفاق المبرم حق سيادي لتركيا وليبيا، ولن نناقش هذا الحق مع أحد".

وكانت تركيا وليبيا قد وقعتا يوم 27 نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم: الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية وتهدف إلى حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.