يجري الحديث هذه الأيام عن امتعاض جهات عليا في الدولة من مجريات الحملة الانتخابية والتحضير للرئاسيات القادمة في بعض الولايات الكبرى، التي يتهم مسؤولوها بعدم بذل جهود كبيرة في الترويج لهذا الموعد المهم. ومن بين الولايات المعنية بحالة الامتعاض، ولاية الجزائر التي تكاد تغيب عنها مظاهر الاستعداد لهذه المحطة السياسية الدقيقة. ففيما عدا تعليق بعض الملصقات التي أقيمت في بعض البلديات التي تبقى غالبيتها العظمى خالية من صور المترشحين، لم تسجل العاصمة أي مظهر تحسيسي بارز في هذا الشأن، مما يضع الوالي وجهازه التنفيذي، ومعه ولاة آخرين، في ورطة ما بعدها ورطة.