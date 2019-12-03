أشار بيان لوزارة الطاقة ، الثلاثاء إلى اهتمام الجزائر بالتعاون مع مجمع "د أي أي ديزرت إينرجي" (ديزيرتك) الألماني بهدف تعزيز قدرات إنتاج الطاقات المتجددة.

وأوضح ذات المصدر أنه "بهدف تعزيز قدرات إنتاج الطاقات المتجددة و إدراجها الجيد في المنظومة الكهربائية الجزائرية، يتطلع قطاع الطاقة إلى تطوير محاور التعاون مع "د أي أي ديزرت إينرجي" في مجال الطاقات المتجددة" .

وتتعلق أهم أهداف هذا التعاون حول إطلاق وانجاز الدراسات التقنية و الاقتصادية للاستفادة من الطاقات الشمسية و الهوائية و تعميم الطاقات المتجددة وترقية المشاريع المشتركة الخاصة بتطوير الطاقات المتجددة على المستوى الوطني والدولي والترقية المشتركة للبحث في مجال تصنيع و تركيب واستغلال و تخزين الطاقات المتجددة.

ويتعلق الأمر أيضا بالدراسة المشتركة للسبل و الوسائل الكفيلة بولوج الأسواق الخارجية من أجل تصدير الكهرباء المتجددة و تعزيز الشراكة في مجال التكوين في صناعات الطاقات المتجددة و تحويل المعرفة و التكنولوجيا.