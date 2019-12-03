هددت الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 100 بالمائة على سلع فرنسية تصل قيمتها 2,4 مليار دولار أمريكي، ردا على فرض باريس على شركات الإنترنت ”غوغل” و”أمازون” و”فيسبوك” و”آبل” ضرائب تعتبرها واشنطن تمييزية .ويمكن أن تطال الزيادة مجموعة من السلع والمنتجات الفرنسية، منها الأجبان اعتبارا من منتصف جانفي المقبل بعدما اعتبر تقرير صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، أن الضرائب الفرنسية الرقمية التي تعاقب المجموعات الرقمية الأمريكية غير معقولة، كما تمثّل تمييزا ضد هذه الشركات وتضيف أعباء إلى التجارة الأمريكية.