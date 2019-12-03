يسعى نادي ضمك السعودي الناشط في بطولة القسم الممتاز إلى ضم اللاعب الجزائري فاروق شافعي قلب دفاع فريق مولودية الجزائر في الانتقالات الشتوية المقبلة حسبما اوردته اليوم الثلاثاء الصحافة المحلية.

ووفقًا لمصادر جريدة "الرياضية" السعودية فان إدارة ضمك التي يترأسها صالح أبو نخاع تنتظر رد اللاعب على عرض أرسلته له مؤخرا.

إلى ذلكي تتوقع الإدارة وصول مواطنه إبراهيم شنيحي المهاجم إلى أبها الأسبوع الجاري لتوقيع عقد مع النادي. وفي حال اتفاق الطرفين سيتدرب شنيحي الحر منذ انتهاء علاقته بالفتح الصيف الماضي مع زملائه الجدد لحين تسجيله رسميًّا مطلع يناير المقبل.